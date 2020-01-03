Два акробата из России упали с высоты в 10 метров во время шоу в Амстердаме

В театре «Карре» в Амстердаме во время представления с 10-метровой высоты упали два артиста-акробата из России, передает ТАСС.

Уточняется, что мужчина и женщина сорвались одновременно, при этом мужчина упал на женщину.

По словам продюсера представления, пострадавшие госпитализированы. Травмы одного из них расцениваются врачами как серьезные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

— Акробат упал во время выступления в цирке на Цветном бульваре