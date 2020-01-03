Два акробата из России упали с высоты в 10 метров во время шоу в Амстердаме

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В театре «Карре» в Амстердаме во время представления с 10-метровой высоты упали два артиста-акробата из России, передает ТАСС.

Уточняется, что мужчина и женщина сорвались одновременно, при этом мужчина упал на женщину.

По словам продюсера представления, пострадавшие госпитализированы. Травмы одного из них расцениваются врачами как серьезные.

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