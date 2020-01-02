При пожаре в Астрахани погиб один человек, судьба еще одного неизвестна

В результате пожара в жилом доме в Астрахани погиб один человек, судьба еще одного остается неизвестной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Игоря Бабушкина.

Как отмечается, инцидент произошел в 03.43 мск. в дома N22 на улице Советская. К 08.57 (07.57 мск) спасателям удалось ликвидировать открытое горение на площади 800 кв. метров.

К настоящему времени спасены восемь человек.

Губернатор в своем сообщении выразил соболезнования семье погибшего, а также отметил, что всем пострадавшим будет оказана медицинская помощь.

Для ликвидации пожара было задействовано 20 единиц техники и 58 человек личного состава.