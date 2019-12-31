Неизвестные порезали мужчину в автобусе на юго-западе Москвы
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В российской столице неизвестный ранил мужчину ножом в автобусе из-за возникшего конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД по Москве.
Уточняется, что данные о произошедшем поступили в полицию ночью с 30 декабря на 31 декабря в районе 01.10 по мск.
Как выяснилось, в автобусе, который проезжал по «Коммунарке», произошел конфликт между двумя людьми. В результате случившегося один из участников ранил другого. Пострадавшего госпитализировали. Нападавший скрылся.
На данный момент устанавливаются делали случившегося. Продолжаются поиски нападавшего.