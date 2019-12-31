Источник: неизвестные напали на пост ДПС в столице Ингушетии

Группа неизвестных с автоматическим оружием атаковала пост ДПС в ингушском Магасе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По имеющейся информации, двое нападавших были уничтожены, а один из злоумышленников был ранен.

Как стало известно, вооруженная группа подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в город и начала стрелять по полицейским.

Согласно данным источника, в результате нападения были ранены два стража порядка. Кроме того, один сотрудник правоохранительных органов погиб.