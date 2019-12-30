В Чите осужденные за убийство и кражу во второй раз сбежали из психбольницы

В Чите два преступника во второй раз за два месяца сбежали из психиатрической больницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

Отмечается, пропажа пациентов обнаружилась еще 27 декабря, однако прессе об этом сообщили только 30 декабря.

В пресс-службе уточнили, что одного из них уже удалось поймать, поиски второго продолжаются.

Первый побег из этой же психбольницы 27-летний Федор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов совершили в начале ноября. Тогда они были задержаны в течении суток.

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