СМИ сообщили о гибели четырех человек при сходе лавины в Альпах
В итальянских Альпах в результате схода лавины погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Bild.
В результате ЧП погибла женщина и двое детей гражданства Германии. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил, что погибшая была военнослужащей.
Уточняется, что сход лавины произошел на долину Шнальсталь в Южном Тироле.
Отмечается, что позднее Rainews24 рассказали о гибели еще одного человека в провинции Тренто.
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