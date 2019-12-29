СМИ сообщили о гибели четырех человек при сходе лавины в Альпах

В итальянских Альпах в результате схода лавины погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает Bild.

В результате ЧП погибла женщина и двое детей гражданства Германии. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил, что погибшая была военнослужащей.

Уточняется, что сход лавины произошел на долину Шнальсталь в Южном Тироле.

Отмечается, что позднее Rainews24 рассказали о гибели еще одного человека в провинции Тренто.

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