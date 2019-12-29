Склад стройматериалов горит в Красноярском крае

На станции Минино в Красноярском крае загорелся склад стройматериалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Пожару был присвоен третий уровень сложности. Площадь возгорания достигает 1,2 тыс. кв м.

На месте работают спасательные службы.

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