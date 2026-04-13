Священник рассказал, что делать с остатками куличей

Священник Портнов: остатки куличей можно отдать животным
Освященные остатки куличей, которые долго пролежали и испортились после Пасхи, можно отдать животным или птицам. Об этом aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка священник Максим Портнов.

По его словам, куличи и яйца не считаются очень большой святыней.

«Принято такие продукты, если они остались и не были сразу съедены, отдавать животным, птичкам. Это самый лучший, думаю, вариант», — сказал Портнов.

Он добавил, что в крайнем случае можно отнести эти продукты в храм, если там есть место для сжигания.

Накануне директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщил, что крымские кулинары испекли на Пасху кулич весом 600 кг и диаметром 3,5 метра. На сайте парка уточняется, что пасхальный «кулинарный гигант» — это «съедобный символ Крыма и произведение искусства», поскольку создатели превратили его в съедобную карту полуострова.

Украшением кулича стали 53 расписанных вручную пряника, каждый из которых изображает какую-то крымскую достопримечательность — Ласточкино гнездо, Ливадийский и Воронцовский дворцы, Херсонес Таврический и другие.

Ранее россиянам объяснили, что нужно делать со скорлупой освященных яиц после Пасхи.

 
