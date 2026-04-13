Названы главные ошибки покупателей новых квартир

Покупатели новостроек часто начинают поиск жилья с выбора квартиры, а не расчета бюджета, из-за чего сталкиваются с завышенными ожиданиями и риском слишком большой долговой нагрузки. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

«Даже более зрелый возраст не страхует от типичных ошибок при покупке первой квартиры в ипотеку. Главная из них — сначала выбирать понравившийся лот, а уже потом пытаться понять, потянет ли семья такой кредит. Максимальный срок снижает платеж, но увеличивает итоговую переплату, а слишком короткий, напротив, создает серьезную нагрузку. Начинать стоит с оценки допустимой долговой нагрузки, стабильности доходов и наличия финансовой подушки. После этого лучше заранее подать заявку в банк и получить предварительное одобрение, а уже затем выбирать квартиру в подходящем проекте», — отметила Архангельская.

По ее мнению, нужно сохранять гибкость, например выбирать длительный период с возможностью досрочного погашения или рефинансирования. Оптимально, если ежемесячный платеж будет составлять около 30–35% ежемесячного дохода, а общий уровень долговой нагрузки не превышать 40–50%, предупредила Архангельская.

По ее словам, сегодня покупатели первичной недвижимости чаще ориентируются на жилье для семейной жизни в районах с уже сложившейся инфраструктурой, а не в локациях «на вырост». Наиболее востребованными остаются одно- и двухкомнатные квартиры площадью 35–55 кв. м, в Москве бюджет на такое жилье чаще всего составляет 15–25 млн рублей, добавила эксперт.

При этом покупатели нередко слишком сильно фокусируются на внешних характеристиках жилья — планировке, благоустройстве и визуальном впечатлении от проекта, уточнила Архангельская. Однако на практике важнее оказываются транспортная доступность, реальное время в пути до работы и других регулярных маршрутов, загруженность школ, детсадов и коммерческой инфраструктуры, а также инженерные характеристики дома — именно эти параметры влияют не только на повседневный комфорт, но и на ликвидность квартиры, то есть возможность ее быстро и выгодно продать, добавила эксперт.

Еще одна частая ошибка — выбор банка только по минимальной ставке. Архангельская подчеркнула, что смотреть нужно на полную стоимость кредита: итоговую переплату за весь срок, размер ежемесячного платежа, условия страхования и требования к первоначальному взносу.

Кроме того, перед оформлением ипотеки эксперт посоветовала по возможности закрыть действующие кредиты, отказаться от использования кредитных карт и рассрочек на маркетплейсах — это помогает снизить текущую финансовую нагрузку и повысить шансы на более комфортные условия по ипотеке.

Отдельно она призвала заранее учитывать сопутствующие траты — речь идет о расходах на ремонт, обустройство жилья, а также возможную аренду квартиры на время строительства дома. В среднем такие затраты могут увеличить общий объем расходов еще на 15–20% помимо самого ежемесячного ипотечного платежа, заключила Архангельская.

