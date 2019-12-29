Диетолог рассказала, кому нельзя есть шпроты

Шпроты могут навредить организму, несмотря на большое количество полезных веществ, содержащихся в рыбе, рассказала диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

В первую очередь с осторожностью относиться к шпротам следует людям, страдающим от гипертонии и проблем с печенью. Превышение норм содержания соли в продукте может привести к повышению артериального давления, повышенной нагрузке на печень и сбою обмена веществ, пояснила Соломатина.

Также ограничить употребление шпрот стоит тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как язва, эзофагит, холецистит и другие нарушения работы желчного пузыря.

Кроме того, при копчении выделяется бензапирен, который считается сильным канцерогеном, поэтому лучше отказать от употребления шпрот в большом количестве, подчеркнула диетолог.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы полезные и вредные свойства красной икры

— Эксперты дали советы по выбору мандаринов

— Диетологи назвали простые способы ускорить обмен веществ