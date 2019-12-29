Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

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Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание».

Так в Домодедово задержаны 26 рейсов, еще 4 — отменены.

В Шереметьево задержаны 12 рейсов, во Внуково — 7.