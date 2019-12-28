Акция «желтых жилетов» в Париже переросла в беспорядки

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Радикалы устроили беспорядки во время акции «желтых жилетов» в Париже, передает РИА Новости.

В ходе протеста против пенсионной реформы радикально настроенные люди в масках устроили беспорядки.

Во время движения митингующих к Центру Помпиду радикалы бросали камни в сотрудников парижской полиции, поджигали урны для мусора и разбирали ограждения.

Полиция неоднократно применила слезоточивый газ в ответ на провокацию радикалов.

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