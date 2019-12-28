Мужчина напал на АЗС в уральском городе с автоматом
На АЗС, находящейся в городе Камышлов Свердловской области, было совершено нападение с участием неизвестного мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУМВД Валерия Горелых.
По его словам, нападавший выстрелил в охранника заправочной станции из оружия, которое было похоже на автомат Калашникова.
«Именно из него и был ранен охранник. Пострадавший доставлен в срочном порядке в больницу, где ему врачи оказывают необходимую помощь», — сказал Горелых.
Он добавил, что злоумышленник во время разбойного нападения похитил около 17 тысяч рублей.
Как стало известно, в данный момент ведутся поиски преступника.
Кроме того, сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента.
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