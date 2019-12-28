ДНР: 29 декабря состоится обмен пленными между Киевом и Донбассом

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что 29 декабря состоится обмен пленными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Морозовой, стороны согласовали дату обмена пленными по принципу «всех установленных на всех установленных». Отмечается, что об этом ранее договаривались «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

По предварительным данным, ДНР должна передать Киеву 55 человек, Киев — 87.

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