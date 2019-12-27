Президент Казахстана объявил днем траура 28 декабря из-за крушения самолета

Пресс-секретарь Берик Курмангали заявил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил днем траура 28 декабря в связи с крушением самолета около Алма-Аты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы», — сообщил Курмангали.

Рейс Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным погибли 15 человек. В настоящее время выжившим пассажирам оказывается медицинская помощь. Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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