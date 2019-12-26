В России снизилось количество уголовных дел против бизнесменов в 2019 году

Президент Европейской юридической службы (ЕЮС) Сергей Бекренев заявил, что число уголовных дел, возбужденных в России против бизнесменов, в 2019 году сократилось по сравнению с 2018 годом на 5,8% — до 71 413. Об этом сообщают «Известия».

По словам Бекренова, сокращение данного показателя связано с рекордным уменьшением производств по статьям «об экстремизме» — минус 59,8%, а также со снижением количества налоговых дел на 42,8%.

При этом в 2019 году установлен рекорд по числу возбужденных дел в отношении предпринимателей, связанных с оборонно-промышленным комплексом. 268 дел при росте почти на 29%.

Эксперт добавил, что также зафиксирован рост числа новых уголовных дел в сфере коррупционных преступлений, которых стало больше на 3,4%, — более, чем 21 тысяч дел.

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