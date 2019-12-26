В Саратовской области шестилетний ребенок погиб при пожаре в доме
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В Петровском районе Саратовской области следователи обнаружили тело шестилетнего ребенка в сгоревшем доме. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Как отмечается, в одном из жилых домов села Озерки пожар произошел в среду, 25 декабря. В результате инцидента пострадали двое детей из многодетной семьи, их состояние оценивалось как тяжелое.
26 декабря в ходе осмотра обломков дома нашли тело мальчика.
По предварительным данным, во время происшествия мать детей находилась на работе. Отец семейства ушел в магазин, оставив их с соседом, который впоследствии бросил детей, а когда вернулся, дом уже горел.
В СК сообщили, что по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.