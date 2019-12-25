В Ленобласти школьники отравились конфетами с метадоном
В Ленинградской области четверых школьников госпитализировали с отравлением метадоном. Об этом сообщает «78 канал».
Как отмечается, инцидент произошел в деревне Гарболово в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.
Девять учеников шестого класса обратились в медкабинет школы и пожаловались на боль в животе и головокружение.
Дети рассказали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи о том, что стали плохо себя чувствовать после съеденных конфет, которые в учебное заведение принес один из учеников.
Конфеты направили на экспертизу. По предварительным данным, школьники отравились метадоном.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
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