В Ленобласти школьники отравились конфетами с метадоном

В Ленинградской области четверых школьников госпитализировали с отравлением метадоном. Об этом сообщает «78 канал».

Как отмечается, инцидент произошел в деревне Гарболово в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Девять учеников шестого класса обратились в медкабинет школы и пожаловались на боль в животе и головокружение.

Дети рассказали прибывшим на место сотрудникам скорой помощи о том, что стали плохо себя чувствовать после съеденных конфет, которые в учебное заведение принес один из учеников.

Конфеты направили на экспертизу. По предварительным данным, школьники отравились метадоном.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

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