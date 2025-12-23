На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сестра Месси попала в ДТП и получила серьезные травмы

Сестра Месси попала в серьезное ДТП, из-за чего вынужденно отложила свадьбу
true
true
true
close
Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Мария Соль Месси, сестра аргентинского нападающего Лионеля Месси, стала участницей ДТП, в ходе которого получила множественные травмы, сообщает Metro.

По официальной информации, девушка попала в аварию в Майами, потеряв контроль над управлением и врезавшись в стену. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает. По данным СМИ, пострадавшая получила два перелома позвонков, перелом пятки и запястья.

Из-за аварии Мария Соль Месси отложила свадебную церемонию, планировавшуюся в Росарио 3 января 2026 года. Ее избранником стал Джулиан Ареллано, член тренерского штаба молодежной команды «Интер Майами». Во взрослой команде клуба выступает ее брат — Лионель Месси.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три он выиграл в «ПСЖ».

Ранее стало известно, кого Лионель Месси назвал лучшим футболистом 2025 года.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами