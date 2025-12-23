Сестра Месси попала в ДТП и получила серьезные травмы

Мария Соль Месси, сестра аргентинского нападающего Лионеля Месси, стала участницей ДТП, в ходе которого получила множественные травмы, сообщает Metro.

По официальной информации, девушка попала в аварию в Майами, потеряв контроль над управлением и врезавшись в стену. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает. По данным СМИ, пострадавшая получила два перелома позвонков, перелом пятки и запястья.

Из-за аварии Мария Соль Месси отложила свадебную церемонию, планировавшуюся в Росарио 3 января 2026 года. Ее избранником стал Джулиан Ареллано, член тренерского штаба молодежной команды «Интер Майами». Во взрослой команде клуба выступает ее брат — Лионель Месси.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три он выиграл в «ПСЖ».

