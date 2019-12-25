Лишившаяся руки после истязаний девочка из Ингушетии выписана из больницы

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Семилетняя девочка из Ингушетии, которая лишилась части руки после истязаний тети, в среду, 25 октября, была выписана из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что девочка покинула больницу в сопровождении своей мамы.

Как уточняется, в день выписки из медучреждения девочку посетила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

До этого было известно, что врачи ампутировали девочке часть правой руки. Против ее тети было заведено уголовное дело. Женщину признали виновной в избиении ребенка.

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