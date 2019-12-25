В Москве в среду ожидается до +4°С

В Москве в среду, 25 декабря, ожидается до +4°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве будет от +2°С до +4°С, а по области от 0°С до +5°С.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 85%.

Атмосферное давление составит 746 мм рт ст.

С более подробным прогнозом можно познакомиться на странице погоды.