У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Тихом океане около Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН на Сахалине.

Землетрясение было зафиксировано в 25 декабря в 01:36 (24 декабря 17:36 мск).

«Эпицентр находился в 58 км юго-восточнее города Южно-Курильска (о. Кунашир) на глубине 96 км», — сообщили в Единой геофизической службе.

Отмечается, что толчок ощутили в Южно-Курильске и в селе Малокурильское. Разрушений и пострадавших нет.

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