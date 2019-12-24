Генерала ФТС Кизлыка отправили в СИЗО по делу о коррупции

Басманный суд отправил в СИЗО генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка по обвинению в злоупотреблении своими полномочиями, сообщает РИА «Новости».

Известно, что во время обысков у Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и дорогие часы.

Кизлыка обвиняют в злоупотреблении полномочиям и помощи в освобождении от уголовной ответственности людей, которые причастны к контрабанде.

Суд решил отправить генерала в СИЗО до 22 февраля.

Также известно, что по делу также проходит еще один фигурант — заместитель Кизлыка Алексей Серебро.

Накануне в ФТС были проведены обыски. Как рассказали в службе, обыски прошли не только в аппарате, но и во Внуковской и Домодедовской таможнях.

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