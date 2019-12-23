МГУ выкупит последнюю книгу расчленившего девушку историка Соколова

Библиотека Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова собирается выкупить книгу историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комментарий директора научной библиотеки Вячеслава Мосягина.

Известно, что вуз захотел приобрести различные научные труды, среди которых была работа Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа».

По словам Мосягина, выбор на работу Соколова пал исключительно в научных интересах. Также было заявлено, что в тендере числится всего один экземпляр работы историка.

В самой библиотеке добавили, что «тем, кто занимается наукой, нужно все — левое, правое, резонансное и нерезонансное».

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