Совет Федерации одобрил законопроект о возвращении курилок в аэропорты
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Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий возможность возвращения курилок в здания аэропортов.
После вступления закона в силу будет снят запрет, который действовал в течение шести лет на курение в зданиях аэропортов. До этого курение было разрешено на расстоянии 15 метров от здания аэровокзала.
Закон разрешает «курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции».