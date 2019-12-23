Совет Федерации одобрил законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил законопроект, предусматривающий возможность возвращения курилок в здания аэропортов.

После вступления закона в силу будет снят запрет, который действовал в течение шести лет на курение в зданиях аэропортов. До этого курение было разрешено на расстоянии 15 метров от здания аэровокзала.

Закон разрешает «курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции».