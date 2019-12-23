Совфед поддержал возвращение курилок в аэропорты

В Совете Федерации одобрили закон, который позволяет вернуть курилки в аэропорты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, стены у курительных комнат будут непрозрачными, а сами комнаты должны быть оснащены вентиляцией.

Воспользоваться услугой смогут пассажиры, которые прошли регистрацию на рейс и те, кто следует транзитом.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты.

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