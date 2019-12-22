Россияне стали меньше путешествовать за последние пять лет

За последние пять лет средняя продолжительность путешествий россиян сократилась с 11 до восьми дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса путешествий.

Уточняется, что аналитики изучили бронирования авиабилетов с 2015 по 2019 годы, и выяснили, что средняя продолжительность путешествий по России сократились с девяти до семи дней, а за границу — с 13 до 11 дней.

Они также установили, что россияне все чаще планируют свои путешествия заранее. Так, средняя глубина бронирования авиабилетов (период от покупки билета до вылета) выросла по России с 11 до 14 дней, а за границу — с 22 до 26 дней.

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