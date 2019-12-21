На рождественской ярмарке в Берлине обнаружен подозрительный предмет

В Берлине был обнаружен подозрительный предмет на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац. Об этом сообщает Bild.

На данный момент полицейские находятся на территории рождественского базара и очищают ее от подозрительных предметов. Все посетители рынка были эвакуированы.

Согласно информации издания, правоохранители задержали двух человек. Отмечается, что задержанные являются сирийцами, которые ранее имели дело со взрывчатыми веществами.

В 2016 году на площади Брайтшайдплац на рождественской ярмарке произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек.