Олигарх Потанин назвал реформы 90-х лекарством

Генеральный директор и основной акционер горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин считает, что экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимыми, чтобы страна не распалась. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По его словам, предпринимаемые в тот период меры не являлись «ошибкой», а были «болезненной операцией или лекарством».

«Частная собственность должна была стать лекарством, единственной альтернативой потерпевшему крах государственному управлению», — сказал Потанин.

По его словам, именно так и случилось, поскольку «крупнейшие предприятия перешли к эффективным собственникам».

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