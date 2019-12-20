В Киеве во время столкновения с полицией прогремел взрыв

Во время столкновения с полицией в Киеве были слышны взрывы. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что инцидент произошел на станции метро «Динамо».

Уточняется, что группа молодых людей подошла к сотрудникам правоохранительных органов, начала нецензурно выражаться, вследствие чего завязалась потасовка. Во время этого один из ни применил слезоточивый газ.

Один из полицейских выстрелил воздух, после чего раздался взрыв, который вызвала светошумовая граната.