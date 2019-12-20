Следователи пришли в стрелковый клуб ДОСААФ по делу о стрельбе на Лубянке

В стрелковом клубе ДОСААФ в Москве проводятся следственные мероприятия из-за прошедшей вечером в среду, 19 декабря, стрельбе на Лубянке у здания ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов отметил, что в клубе «ведутся следственные действия», а также добавил, что речь не идет об обысках.

Причиной прихода следователей стала произошедшая в центре Москвы стрельба, которую, по данным СМИ, открыл житель Подмосковья. Как стало известно позднее, он занимался стрельбой в клубе на западе Москвы.

В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ, еще пять получили тяжелые ранения. Сам стрелявший был ликвидирован.

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