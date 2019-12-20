В Москве к месту стрельбы на Лубянке несут цветы
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Люди начали приносить цветы к приемной Федеральной службы безопасности России на Лубянке в память о погибшем в ходе перестрелки сотруднике ФСБ. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что на месте инцидента не осталось каких-либо следов произошедшего.
Все прилегающие к зданию ФСБ улицы доступны для прохода и проезда, у входа в приемную спецслужбы находятся усиленные наряды полиции.
Стрельба в центре столицы произошла в четверг, 19 декабря. Неизвестный открыл огонь около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.
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