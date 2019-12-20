В Москве к месту стрельбы на Лубянке несут цветы

Люди начали приносить цветы к приемной Федеральной службы безопасности России на Лубянке в память о погибшем в ходе перестрелки сотруднике ФСБ. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что на месте инцидента не осталось каких-либо следов произошедшего.

Все прилегающие к зданию ФСБ улицы доступны для прохода и проезда, у входа в приемную спецслужбы находятся усиленные наряды полиции.

Стрельба в центре столицы произошла в четверг, 19 декабря. Неизвестный открыл огонь около дома 12 по улице Большая Лубянка. Президенту России Владимиру Путину также сообщили о нападении.

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