Стубб объяснил ажиотаж вокруг отправки финских военных в Гренландию

Стубб назвал недоразумением ажиотаж вокруг отправки финских военных в Гренландию
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб назвал недоразумением ситуацию с отправкой двух финских военных в Гренландию и реакцией США на это. Об этом он заявил в беседе с журналом Foreign Affairs.

«Это было небольшое недоразумение. Это, по сути, была разведывательная миссия, которая была согласована с США в рамках альянса, и где-то здесь произошел сломанный телефон», — сказал Стубб.

Он также добавил, что США вряд ли испугались двух солдат.

15 января Минобороны Финляндии сообщило, что по просьбе Дании направило двух офицеров в Гренландию для изучения возможностей проведения учений. Помимо Финляндии, своих военных на остров направили еще семь стран. В ответ на прибытие контингента из Франции, Швеции, Германии, Норвегии и других стран Вашингтон пригрозил введением дополнительных пошлин против Европы.

Спустя неделю стало известно, что миссия финских офицеров связи завершена и они возвращаются домой.

Ранее сообщалось, что Дания планирует отправить в Гренландию тысячу солдат.
 
