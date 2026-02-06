Размер шрифта
Посол РФ заявил, что Армения остается членом ОДКБ

Посол Копыркин: Россия исходит из того, что Армения — полноправный член ОДКБ
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия исходит из того, что Армения остается членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), формат заморозки членства в организации не предусмотрен. Об этом интервью «России 24» заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

«Что касается тех проблем, которые возникали в плане взаимодействия с ОДКБ, я думаю, что мы всегда можем в кругу участников ОДКБ <...> найти какие-то развязки, в том числе компромиссные развязки по тем проблемам, которые накопились», — сказал дипломат.

В феврале 2024 года Армения заморозила свое членство в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что организация должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Как пояснял премьер-министр Армении Никол Пашинян, заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. По его словам, в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.

Ранее СВР Армении низко оценили шансы на разморозку членства страны в ОДКБ в 2026 году.
 
