Фестиваль цветения сакуры в Японии отменен из-за наплыва туристов

Власти японского города Фудзиёсида объявили об отмене ежегодного фестиваля цветения сакуры. Решение было принято на фоне роста случаев деструктивного и неподобающего поведения со стороны туристов, пишет The Guardian.

Как сообщили городские чиновники, фестиваль, который проводился на протяжении десяти лет и ежегодно привлекал около 200 тысяч посетителей, в этом году проводиться не будет. Мэр города Сигэру Хориучи заявил, что за популярными видами на гору Фудзи скрывается серьезная проблема для местных жителей. По его словам, решение об отмене фестиваля было принято «для защиты достоинства и условий жизни граждан».

Власти указали на многочисленные нарушения со стороны туристов, включая самовольное проникновение в частные дома для использования туалетов, незаконный вход на частную территорию, мусор, случаи дефекации во дворах и шумные конфликты с жителями. Кроме того, родители жаловались, что туристы, заполоняющие тротуары, мешают детям по дороге в школу.

