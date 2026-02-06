Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Фестиваль цветения сакуры в Японии отменен из-за наплыва туристов

The Guardian: в Японии из-за туристов отменили фестиваль цветения сакуры
Global Look Press

Власти японского города Фудзиёсида объявили об отмене ежегодного фестиваля цветения сакуры. Решение было принято на фоне роста случаев деструктивного и неподобающего поведения со стороны туристов, пишет The Guardian.

Как сообщили городские чиновники, фестиваль, который проводился на протяжении десяти лет и ежегодно привлекал около 200 тысяч посетителей, в этом году проводиться не будет. Мэр города Сигэру Хориучи заявил, что за популярными видами на гору Фудзи скрывается серьезная проблема для местных жителей. По его словам, решение об отмене фестиваля было принято «для защиты достоинства и условий жизни граждан».

Власти указали на многочисленные нарушения со стороны туристов, включая самовольное проникновение в частные дома для использования туалетов, незаконный вход на частную территорию, мусор, случаи дефекации во дворах и шумные конфликты с жителями. Кроме того, родители жаловались, что туристы, заполоняющие тротуары, мешают детям по дороге в школу.

Ранее в Японии пестрая кошка стала смотрителем вокзала.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!