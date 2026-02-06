Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

В ОБСЕ хотят участвовать в дискуссии по Украине

Кассис: ОБСЕ должна быть готова в случае заключения мира на Украине
Julia Darashkevich/Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна быть готова в случае заключения мирного договора Россией и Украиной. Об этом заявил председатель ОБСЕ, глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Мы общались вчера вечером в том ключе, что нам необходимо найти пути позволить нашей организации не только играть роль в поддержке дискуссии, которая сейчас проходит. Но также для того, чтобы быть готовыми в случае мирного плана, прекращения огня», — сказал Кассис.

Председатель ОБСЕ вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу прибыли в Москву 5 февраля сразу после визита на Украину.

Российский МИД сообщил, что в вступительном слове в начале переговоров Лавров отметил, что Россия ценит то, что ОБСЕ проявила заинтересованность возобновить конкретный дипломатический разговор с Москвой.

Ранее Захарова заявила, что странам ЕС надоело сидеть под столом, захотели возобновить диалог с РФ.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!