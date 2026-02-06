В ОБСЕ хотят участвовать в дискуссии по Украине

Кассис: ОБСЕ должна быть готова в случае заключения мира на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна быть готова в случае заключения мирного договора Россией и Украиной. Об этом заявил председатель ОБСЕ, глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Мы общались вчера вечером в том ключе, что нам необходимо найти пути позволить нашей организации не только играть роль в поддержке дискуссии, которая сейчас проходит. Но также для того, чтобы быть готовыми в случае мирного плана, прекращения огня», — сказал Кассис.

Председатель ОБСЕ вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу прибыли в Москву 5 февраля сразу после визита на Украину.

Российский МИД сообщил, что в вступительном слове в начале переговоров Лавров отметил, что Россия ценит то, что ОБСЕ проявила заинтересованность возобновить конкретный дипломатический разговор с Москвой.

Ранее Захарова заявила, что странам ЕС надоело сидеть под столом, захотели возобновить диалог с РФ.