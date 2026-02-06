Физики впервые запечатлели рождение материи из вакуума

Учёные из США получили экспериментальные доказательства того, что частицы материи, рождающиеся при столкновениях протонов на ускорителе, сохраняют квантовое свойство виртуальных частиц, существующих лишь мгновения в так называемом квантовом вакууме. Работа опубликована в журнале Nature.

Исследование провела международная коллаборация STAR на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC. Физики обнаружили необычную корреляцию спинов — квантовой характеристики, связанной с магнитными свойствами, — у пар частиц, возникающих в протон-протонных столкновениях. Анализ показал, что эта корреляция напрямую связана с виртуальными парами кварк–антикварк, которые постоянно возникают и исчезают в квантовом вакууме.

Вопреки бытовым представлениям, вакуум не является пустым пространством. Он заполнен флуктуациями энергетических полей, в которых на очень короткое время возникают связанные пары частиц и античастиц. Обычно такие виртуальные объекты не могут стать «реальными», но в условиях высокоэнергетических столкновений на RHIC они получают необходимый энергетический импульс.

В новом исследовании ученые сосредоточились на лямбда-гиперонах и антилямбда-частицах. Эти частицы удобны для анализа, поскольку направление их спина можно восстановить по продуктам распада. Кроме того, они содержат странный кварк или антикварк — именно такие пары в вакууме всегда имеют согласованную ориентацию спинов.

«В обычных столкновениях спины большинства частиц ориентированы случайно. Мы искали крошечное отклонение от этого хаоса — пары лямбда и антилямбда, у которых спины связаны между собой», — пояснил физик Ян Ванек, руководивший анализом данных.

Изучив миллионы столкновений, исследователи обнаружили, что если лямбда и антилямбда рождаются близко друг к другу, их спины оказываются на 100% согласованными — точно так же, как у виртуальных кварк-антикварковых пар в вакууме. Это означает, что частицы «помнят» свое общее квантовое происхождение.

«Это словно квантовые близнецы. Они начинают свой путь как одна связанная пара, и при рождении рядом сохраняют спиновую связь виртуальных кварков», — отметил Ванек.

Когда же такие частицы разлетаются дальше, корреляция исчезает — вероятно, из-за взаимодействия с окружающей средой. По словам авторов, это даёт редкую возможность изучать переход от квантового мира к классическому.

Ученые считают, что новый подход поможет разобраться в одном из ключевых вопросов современной физики — как из квантовой «пустоты» возникает масса и структура вещества, из которого состоят атомы, планеты и, в конечном счете, мы сами.

