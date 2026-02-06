Размер шрифта
Охранников подожженной ученицей школы в Красноярске отправили под домашний арест

Суд в Красноярске отправил под домашний арест двух охранников подожженной школы
Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения двум охранникам школы №153, где восьмиклассница устроила поджог. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

«Одной из охранников избран домашний арест на полтора месяца до 3 апреля 2026 года. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — говорится в заявлении.

Ее коллегу также отправили под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 3 апреля текущего года.

Восьмиклассница устроила поджог в красноярской школе 4 февраля. Девочка принесла в образовательное учреждение горючее вещество и с его помощью подожгла тряпку, после чего бросила ткань в класс. В результате три ребенка получили ожоги. Также нарушительница нанесла телесные повреждения учительнице и двум школьникам. На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело, ученицу восьмого класса задержали и впоследствии арестовали на два месяца. По данным СМИ, девочка анонсировала нападение на образовательное учреждение в групповом чате класса, но на ее предупреждение не обратили внимания.

Ранее директора школы №153 в Красноярске уволили после инцидента с поджогом.
 
