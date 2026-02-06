«Тотальное банкротство»: экономике РФ предсказали крах из-за доллара по 40 рублей

Если прогнозы о возможном падении доллара до 40 рублей сбудутся, то это приведет к краху экономики и банкротству экономики страны. Рубль логичнее наоборот ослаблять ради профицита бюджета, поднимая доллар до 120-150 рублей – такая ситуация была бы в разы выгоднее, заявил НСН экономист Евгений Змиев.

Так он прокомментировал слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что текущие тенденции на рынках ведут к падению курса доллара до 40 рублей. По мнению экономиста, эмиссия в России ничуть не ниже американской, а уровень инфляции при этом выше, на фоне чего инфляционная девальвация рубля опережает долларовую.

«Поэтому в разумной экономической политике рубль никак не может укрепляться, а наоборот должен дешеветь к доллару. Так что если доллар достигнет 40 рублей, это будет означать крах российской экономики. Потому что все, что мы продаем за рубеж, сразу станет неконкурентоспособным, наши экспортеры будут в убытках, а потом станут банкротами», — пояснил эксперт.

Если действительно доллар рухнет до 40 рублей, то российская продукция даже внутри страны перестанет продаваться, все импортное будет дешевле, из-за чего рухнет вторая часть экономики, а именно внутренний спрос. Это приведет к одномоментному банкротству и росту безработицы, предупредил Змиев. Он назвал заявление Аксакава популистским, отметив, что такие прогнозы озвучиваются ради населения, которое не разбирается в экономике.

Логичнее же, с учетом дефицита бюджета, было бы ослаблять российскую нацвалюту до 120-150 рублей за доллар, считает экономист. Это помогло бы компенсировать нехватку средств в бюджете, экспортеры стали бы более конкурентоспособными и смогли бы получить хорошую прибыль.

«Тогда федеральный бюджет был бы в профиците и не пришлось бы повышать налоги», — заключил экономист.

Напомним, Анатолий Аксаков отмечал, что прогноз об укреплении рубля до 40 рублей за доллар связан с тем, что американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной на рынках. Он добавил, что американский доллар может продолжить терять свои позиции, о чем говорит развитие мировой экономики. К примеру, страны БРИКС сейчас отказываются от доллара и евро на мировых рынках, используя для расчетов между собой национальные валюты.

