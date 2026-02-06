В Хабаровском крае задержали мошенников, которые обкрадывали участников СВО после свадьбы

В Хабаровском крае правоохранители задержали группу подозреваемых в хищении средств у бойцов СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что мошенники организовывали фиктивные бракосочетания со специально подобранными женщинами и оформляли на участников организованной группы нотариальные доверенности на управление банковскими счетами потерпевших, а после получали денежные выплаты военнослужащих», — сказано в сообщении.

Таким образом, злоумышленники обманули шестерых граждан, похитив у каждого примерно по 400 тысяч рублей.

В ходе обысков у подозреваемых силовики изъяли телефоны, свидетельства о заключении брака с участниками СВО, их паспорта, деньги, банковские карты, доверенности и другие документы, рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве. Участникам группы избраны различные меры пресечения, заключила официальный представитель ведомства.

Мошенники используют несколько типовых схем для выманивания денег и данных у участников специальной военной операции. Среди основных методов — предложения помощи в поисках раненого или попавшего в плен товарища с требованием предоплаты, звонки о «поддельных» лекарствах с последующим выманиванием денег под видом компенсации, а также ложные сообщения о проблемах с родственниками, требующих средств для «решения вопросов».

Ранее полицейские пресекли крупное мошенничество с деньгами военнослужащих СВО.