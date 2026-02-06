Размер шрифта
Общество

Житель Нижегородской области напал с канцелярским ножом на сотрудницу ПВЗ

В Нижнем Новгороде мужчина с ножом напал на сотрудницу ПВЗ ради выручки
Telegram-канал Полиция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, угрожавшего сотруднице пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области.

Инцидент произошел 27 января в ПВЗ популярного маркетплейса на улице Рождественской. 39-летний мужчина зашел в помещение и, оставшись наедине с сотруднице, достал канцелярский нож.

Посетитель хватал 20-летнюю девушку за руки и требовал денег, но она сумела дать ему отпор. Злоумышленник ушел ни с чем, а пострадавшая обратилась в полицю. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Им оказался 39-летний житель региона, имеющий за плечами несколько судимостей. Теперь ему грозит срок за разбой с применением оружия, возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. В настоящее время полицейские устанавливают возможную причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Ранее россиянин с пистолетом ограбил цветочный павильон, чтобы купить подарок ребенку.
 
