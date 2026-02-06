Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

Economist в новом выпуске заявил об «эпохе падающего доллара»

Economist поместил на обложку доллар в виде змеи, намекнув на существующие риски
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Американское издание The Economist поместило на обложку своего нового выпуска доллар в виде зеленой змеи с намеком на связанные с американской валютой риски.

«Эпоха коварного, падающего доллара. Владельцам американских активов придется к этому привыкнуть», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, с момента инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года индекс доллара упал более чем на 10%. Кроме того, за это время американская валюта к евро подешевела в пределах 15%, следует из данных торгов.

Также в издании обратили внимание на то, что периоды паники среди инвесторов стали более частыми. В пример приводится апрель 2025 года, когда Трамп объявил о введении базовой ставки на импорт, назвав это «Днем освобождения». Economist отметил, что в такие моменты инвесторы начинают массово избавляться от американских активов, что приводит к удешевлению акций и доллара. В публикации подсчитали, что это явление в прошлом году наблюдалось примерно в три раза чаще, чем в предыдущие десятилетия.

«Эти приступы паники дают представление о беспорядочном мире, в котором долларовые активы больше не являются безопасными», — говорится в статье.

Согласно данным американской статслужбы и рейтингового агентства «Эксперт РА», во время второго срока Трампа доллар обесценился почти на 3%. По итогам 2025 года покупательская способность доллара сократилась на 2,6%. Среди причин подобных показателей эксперты называют динамику инфляции и смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Ранее аналитик рассказал о долларе за 40 рублей.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!