Economist в новом выпуске заявил об «эпохе падающего доллара»

Американское издание The Economist поместило на обложку своего нового выпуска доллар в виде зеленой змеи с намеком на связанные с американской валютой риски.

«Эпоха коварного, падающего доллара. Владельцам американских активов придется к этому привыкнуть», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, с момента инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года индекс доллара упал более чем на 10%. Кроме того, за это время американская валюта к евро подешевела в пределах 15%, следует из данных торгов.

Также в издании обратили внимание на то, что периоды паники среди инвесторов стали более частыми. В пример приводится апрель 2025 года, когда Трамп объявил о введении базовой ставки на импорт, назвав это «Днем освобождения». Economist отметил, что в такие моменты инвесторы начинают массово избавляться от американских активов, что приводит к удешевлению акций и доллара. В публикации подсчитали, что это явление в прошлом году наблюдалось примерно в три раза чаще, чем в предыдущие десятилетия.

«Эти приступы паники дают представление о беспорядочном мире, в котором долларовые активы больше не являются безопасными», — говорится в статье.

Согласно данным американской статслужбы и рейтингового агентства «Эксперт РА», во время второго срока Трампа доллар обесценился почти на 3%. По итогам 2025 года покупательская способность доллара сократилась на 2,6%. Среди причин подобных показателей эксперты называют динамику инфляции и смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

