В РФ заявили о готовности обсуждать участие в «маршруте Трампа»

Посол РФ в Ереване: Москва готова обсуждать участие в проекте маршрут Трампа
Россия готова обсуждать свое участие в «маршруте Трампа». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин,

По его словам, Россия стояла у истоков процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

»<...> что касается конкретно практических деталей, то они только начинают проясняться, и, видимо, потребуется какое-то время для его практического запуска. И естественно, Россия следит и будет следить за этим процессом», — отметил Копыркин.

По словам российского дипломата, Россия готова обсуждать возможность участия в этом проекте, «учитывая в том числе и весьма тесное взаимодействие РФ и Армении».

8 августа 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Алиев рассказал о реализации «маршрута Трампа для международного мира и процветания».
 
