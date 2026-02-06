Размер шрифта
Изображение русских в ЕС сравнили с пропагандой нацистов

Профессор Дизен: ЕС продолжает практику нацистов, изображая русских отсталыми
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейцы изображают русских как «ужасно отсталых и некомпетентных», но в то же время и как «экзистенциальную угрозу». И это похоже на то, как нацисты воспринимали евреев. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Профессор упомянул о выводах немецкого исследователя тоталитарного мышления нацистской Германии Виктора Клемперера, который писал, что нацисты изображали евреев либо через «презрительное издевательство над неполноценностью», либо через «панический страх» перед тем, какую угрозу они несут цивилизации. И точно так же в ЕС сейчас показывают русских, считает Дизен.

«Продолжая эту традицию сегодня, русских изображают как ужасно отсталых и некомпетентных, но в то же время как экзистенциальную угрозу. Русские воруют чипы из стиральных машин и дерутся лопатами, но при этом создают секретное сверхмощное оружие в космосе. Русских высмеивают за медленное продвижение на Украине, но они могут в любой момент двинуться на Берлин. Россия может рухнуть когда угодно, но она восстановит СССР, если мы ее не остановим», — отметил Дизен.

Он добавил, что, с точки зрения европейцев, в России «устаревшие ценности» и ей «нечего предложить». Однако в то же время утверждается, что влияние РФ «настолько велико», что для защиты от него ЕС нужна цензура. Кроме того, в Евросоюзе говорят, что в России «некомпетентное управление», однако каждые «неудачные» для ЕС выборы воспринимаются как «грандиозный заговор» Москвы, написал профессор.

«В итоге наши противники, лишенные человечности, представляют собой экзистенциальную угрозу цивилизации. И все же, поскольку они слабы, мы можем победить их, если будем действовать силой», — изложил точку зрения европейцев Дизен.

В январской статье для Berliner Zeitung экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против демонизации России и заявил, что РФ является страной не «варваров», а «высокой культуры». Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал «ужасом» слова Шредера. Затем журналист Люк Мозер в статье для Berliner Zeitung написал, что большинство жителей Австрии «беспокоит» демонизация России и прославление Украины.

Ранее в Германии заявили, что Европа и дальше хочет видеть Россию врагом.
 
