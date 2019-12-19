Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину

Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято после того, как журналист поднял вопрос о плохом состоянии дома на Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

К дому оперативно выехали специалисты и сотрудники правоохранительных органов для оценки обстановки, заявил мэр Сочи.

По словам Копайгородского, в ближайшее будет проведено совещание по вопросам помощи жителям дома.

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