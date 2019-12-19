В Тюменской области наблюдается вспышка кори

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что вспышка кори зафиксирована в Тюменской области. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что на настоящий момент подтвержден 21 случай заболевания. Она пояснила, что в регионе имеется несколько уже сформированных семейных очагов.

По слова Шарухо, к этому зачастую приводит нежелание родителей делать вакцины своим детям.

Она добавила, что существуют примеры, когда родители наотрез открывались открывать двери пришедшим к ним медикам, в результате чего заболевали и они сами. Теперь же эти родителя проходят лечение в инфекционной больнице вместе с детьми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиян предупредили об эпидемии кори на острове Фиджи

— Родители 9% детей в Москве отказались от прививок