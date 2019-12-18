В Липецкой области пенсионерка выпала из машины скорой помощи на дорогу

В Липецкой области пенсионерка во время движения выпала на дорогу из машины скорой помощи. Об этом сообщает Daily News.

Как отмечается, инцидент произошел на 29 км автодороги «Липецк-Хлевное».

Известно, что бригада скорой помощи приехала за пожилой женщиной к ней домой. Пациентку отвезли в районную больницу, там врачи заподозрили у нее инсульт и решили перевезти в Липецкую областную клиническую больницу.

По дороге медикам пришлось вернуться к квартиру больной за полисом медицинского страхования. В областной клинике заверили, что женщину можно вернуть в районную больницу.

Пациентку оставили одну в задней части салона машины скорой, отделенной от кабины перегородкой. Рядом не оказалось фельдшера.

В результате пенсионерке стало плохо, она обратилась к медикам за помощью, но фельдшер грубо попросила ее успокоиться.

Тогда пациентка встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая открылась во время движения машины. Пенсионерка выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти.

Отсутствие пациентки бригада обнаружила только по прибытии в больницу. Когда медики вернулись к дороге, пациентке уже помогали сотрудники полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).