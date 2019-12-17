Россияне рассказали о своих планах на Новый год

Около 66% россиян планируют встретить предстоящий Новый год в своих домах, 22% — намерены отпраздновать с друзьями и родственниками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой данные опроса Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что еще 5% граждан намерены провести новогодние каникулы в других городах России или за границей.

1% респондентов рассказали, что будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь

— Медведев рассказал, как будет праздновать Новый год

— Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год