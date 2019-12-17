Россияне рассказали о своих планах на Новый год
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Около 66% россиян планируют встретить предстоящий Новый год в своих домах, 22% — намерены отпраздновать с друзьями и родственниками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой данные опроса Российского союза туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что еще 5% граждан намерены провести новогодние каникулы в других городах России или за границей.
1% респондентов рассказали, что будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января.
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