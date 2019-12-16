Специалисты нашли пестициды в двух популярных марках чая

Специалисты «Роскачества» нашли вредные вещества в чае двух марок, сообщает РИА «Новости».

Это чай марки Richman из Шри-Ланки, который продается под наименованием «органический», а также «Мацеста» с маркировкой «премиум».

В обоих случаях были обнаружены пестициды.

В чае со Шри-Ланки нашли гексахлорбензол, который по Стокгольмской конвенции запрещен во всем мире. В чае «Мацеста» нашли четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.

С 1 января 2020 года в РФ вступает в силу закона об органической продукции.

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