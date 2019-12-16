В Германии подняли вопрос о ситуации с русским языком

Федеральному правительству Германии был направлен запрос с требованием объяснить, что происходит в стране с русским языком. Этот документ составил депутаты Левой партии, передает RT.

По мнению авторов запроса, русскому языку, на котором, как подсчитали депутаты, говорят около 6 млн людей в стране, уделяется слишком мало внимания в ФРГ. Русский язык даже в качестве школьного предмета не получает достаточной поддержки от министерств.

«Правительство Германии... ясно выступает за параллельное применение достоверного устрашения и диалога в отношении России», — пишут депутаты.

Именно поэтому депутаты бундестага интересуются, какая у федерального правительства сформирована повестка по освоению русского как иностранного языка.

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